Mes | Lorenzin | ' vittoria di Pirro sovranista di Italietta'

“Una Legge di bilancio senza visione e con scelte temporanee. In una fase di crisi il governo non ha saputo segnalare priorità chiare per far uscire ... (notizie)

Leggi anche Giorgetti boccia Meloni e Salvini: 'andava approvato. Superbonus mangia i soldi per ... Beatrice(Pd) è un fiume in piena: "Non c'è nessuna misura anticiclica per le imprese: ...... sullo sfondo, il famoso "pacchetto" che mette insieme, unione bancaria e armonizzazione ... per come si sta comportando la maggioranza, potremmo slittare ulteriormente", avvisa Beatrice(...Le parole di Giorgetti dicono non solo che l’approvazione del Mes era necessaria e conveniente. Aggiungono che se questo non è avvenuto è stato per motivazioni ideologiche e non tecniche ...La premier è a Bruxelles ma deve tenere occhi e orecchie a Roma sui suoi stessi gruppi parlamentari “Giorgia 3”, la capopopolo che non riesce a smettere i panni della comiziante, alla fine anche ieri ...