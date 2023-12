Mes | Lorenzin Pd a Notizie com | “Giorgetti lasciato solo in Europa a mediare”

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Una Legge di bilancio senza visione e con scelte temporanee. In una fase di crisi il governo non ha saputo segnalare priorità chiare per far uscire l’Italia dalla non-crescita”. Così, ai microfoni di.com, la senatrice Dem Beatrice, in Commissione bilancio, definisce la Manovra economica che nelle prossime ore dovrebbe essere licenziata anche dalla Camera dopo aver avuto il primo via libera dal Senato. “Senza visione, sicuramente prudente ma che in una fase di crisi non ha saputo segnalare priorità chiare che possano permettere all’Italia di uscire dalla “non-crescita” che si sta profilando da ora a tutto il prossimo anno. Una fase che rischia di portarci alla stagnazione, con un calo dell’economia dopo anni di crescita che tutti abbiamo visto e apprezzato”. Beatrice(Pd) (Ansa Foto) – ...

Beatrice Lorenzin (Pd) è un fiume in piena: "Non c'è nessuna misura anticiclica per le imprese: ... sullo sfondo, il famoso "pacchetto" che mette insieme, unione bancaria e armonizzazione ... per come si sta comportando la maggioranza, potremmo slittare ulteriormente", avvisa Beatrice Lorenzin. Le parole di Giorgetti dicono non solo che l'approvazione del Mes era necessaria e conveniente. Aggiungono che se questo non è avvenuto è stato per motivazioni ideologiche e non tecniche ... La premier è a Bruxelles ma deve tenere occhi e orecchie a Roma sui suoi stessi gruppi parlamentari "Giorgia 3", la capopopolo che non riesce a smettere i panni della comiziante, alla fine anche ieri ...