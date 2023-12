Mes | Faraone | ' Giorgetti e Salvini pensano che italiani siano fessi'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “La scelta scellerata della maggioranza di non votare la ratifica sul Mes non porterà a un risparmio ma solo a far ... (liberoquotidiano)

"La scelta scellerata della maggioranza di non votare la ratifica sulnon porterà a un risparmio ma solo a far perdere all'Italia ogni credibilità in Europa". Lo ha detto Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ad Agorà. "Ci è stato spiegato che l'..."La scelta scellerata della maggioranza di non votare la ratifica sulnon porterà a un risparmio ma solo a far perdere all'Italia ogni credibilità in Europa". Lo ha detto Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ad Agorà. "Ci è stato spiegato che l'...(Adnkronos) - "Giorgetti, casualmente ministro dell’Economia, spiega che avrebbe approvato il Mes mentre il suo partito, la Lega, esulta per la bocciatura. Salvini dice: nessun contrasto con lui". Lo ...Dopo la bocciatura della ratifica, il titolare dell’Economia ammette la sua linea contraria alla maggioranza. L’opposizione insiste sul passo indietro. La ...