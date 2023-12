Mes ed Europa | Vecchi | Meloni ha fatto valere gli interessi dell' Italia

Mes - Lorenzin (Pd) a Notizie.com : “Giorgetti lasciato solo in Europa a mediare” “Una Legge di bilancio senza visione e con scelte temporanee. In una fase di crisi il governo non ha saputo segnalare priorità chiare per far uscire ... (notizie)

“L’Europa non ha sempre ragione” : l’Italia boccia il Mes Roma, 22 dic – Nella giornata di ieri è arrivato il tanto atteso voto del Parlamento sulla ratifica del Mes: nessun ribaltone e bocciatura da parte ... (ilprimatonazionale)

“Nessuno strappo con l'Europa”. Giorgetti ammutolisce i critici di sinistra sul Mes La Manovra è stata approvata al Senato e in occasione della votazione c'è stato modo di parlare per Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia. In ... (iltempo)

Mes - Giorgetti : “Nessuno strappo con Europa” (Adnkronos) – “Che sul Mes ci fossero problemi era noto a tutti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ... ()