Mes e Patto stabilità | opposizioni chiedono audizione urgente Giorgetti Salvini | “Scelta coerente”

Il suo intervento sarà solo sulla legge di Bilancio (che dopo l'approvazione di ieri al Senato ha iniziato oggi il suo iter a Montecitorio) e non anche sulla bocciatura dele sul nuovodi ...Dopo l'approvazione del nuovodi stabilità e crescita Ue e dopo la bocciatura in Italia alla Camera della ratifica del, è "necessaria e urgente una informativa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo ...Il suo intervento sarà solo sulla legge di Bilancio (che dopo l'approvazione di ieri al Senato ha iniziato oggi il suo iter a Montecitorio) e non anche sulla bocciatura del Mes e sul nuovo patto di ...Dopo la bocciatura alla Camera della ratifica del Mes e le parole del ministro dell'Economia che ha detto lo avrebbe approvato, non si placa la polemica. Il 27 Giorgetti in Commissione, ma solo sulla ...