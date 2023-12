Mes | De Luca | “L’Italia è più sola e isolata Questa scelta ce la faranno pagare | ce ne accorgeremo quando finirà l’autocelebrazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) “si presentasulla scena europea. Non abbiamo capito bene le ragioni di fondo diposizione del governo italiano. Non lo abbiamo capito. Una cosa è chiara: da oggi in poiè più debole, non è più forte”. Il governatore della Campania Vincenzo Denon risparmia critiche al governo per ladi bocciare il Mes: “Ma davvero si può pensare che un solo Paese che si orienta in maniera opposta a tutti gli altri possa poi avere la solidarietà, il dialogo, la comprensione da parte dell’Europa? É evidente chedelin qualche modo ce la. Avremo modo di verificarlo nei prossimi mesi,da parte dell’Europa, anche per ...