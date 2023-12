Mercato azionario | quali settori saranno protagonisti nel 2024?

Leggi su quifinanza

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, assieme alle tensioni sui mercati energetici, alla crescita dell’inflazione e allo spettro della recessione in Europa, hanno reso il 2023, nella prospettiva dell’economia e dei mercati finanziari, l’anno dell’incertezza che ha finito per condizionare l’andamento di diversieconomici, non quello dell’*Intelligenza Artificiale che ricorderà probabilmente il 2023 come il suo anno d’oro. Non solo IA, 4 idee di investimento Ma nelpotranno emergere nuove industrie capaci di replicare il successo della corsa verso l’intelligenza artificiale a cui abbiamo assistito all’inizio del 2023? Secondo gli analisti di Freedom Finance Europe, il panorama tecnologico è in continua evoluzione e nuove industrie possono emergere rapidamente. Il concetto di “informatica spaziale” è ampio e include svariate tecnologie ...