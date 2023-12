Meloni ai contingenti italiani all' estero | Facciamo parte di una cosa sola

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2023 "Noidi una. Se io posso difendere gli interessi, se io posso rafforzare il protagonismo italiano è fondamentalmente grazie alla credibilità che voi costruire con quei sacrifici e quindi è molto semplice, il lavoro che fate voi aiuta me a fare meglio il mio lavoro", le parole di Giorgiaal Covi per l'incontro con i. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

12.45a militari:volto migliore Patria "Voglio dire grazie a tutti i militari" impegnati in ... Così la premier in videoconferenza con iitaliani all'estero. "La Patria è consapevole ...Lo ha detto la premier Giorgia, nel saluto in videoconferenza con iitaliani impegnati all'estero. A loro, ai loro 'sacrifici', la premier ha voluto dedicare 'il grazie dell'Italia ...Così si conclude il videomessaggio con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rivolgere un ringraziamento per il lavoro svolto e gli auguri di buone feste al Contingente militare ..."Noi facciamo parte di una cosa sola. Se io posso difendere gli interessi italiani, se io posso rafforzare il protagonismo italiano è fondamentalmente grazie alla credibilità che voi costruire con que ...