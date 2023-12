Meloni a militari italiani | sia anno orgoglio per nostra nazione

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Roma, 23 dic. (askanews) – “Voi non lavorate per me e io non lavoro per voi. Lavoriamo tutti per lo stesso unico straordinario puzzle che si chiama Italia. Siccome capiamo il sentimento e il valore che questo comporta cerchiamo ogni giorno di fare del nostro meglio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel saluto in video conferenza con i contingentidislocati in vari teatri operativi nel mondo. “Vi ribadisco il grazie a nome di ogni singolo italiano per quel che fate nel mondo. Auguro a voi, a noi, all’Italia intera undiper la”, ha aggiunto.si è collegata con i contingenti in Iraq, Libano, Libia, Gibuti, Niger, Kuwait, Kosovo, Lettonia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, ...