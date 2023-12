Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano tra il pubblico di Maurizio Costanzo | la missione per ucciderlo

Leggi su open.online

(Di sabato 23 dicembre 2023) Erano seduti in platea al teatro Parioli a Roma come due persone qualunque. Le foto pubblicate da Lirio Abbate su Repubblica mostrano i due boss di Cosa Nostra seduti uno accanto all’altro tra ildelShow. È l’inverno 1992. Alcuni mesi dopo, il 13 maggio 1993,e Maria De Filippi sopravvivono miracolosamente a un’autobomba che esplode in via Fauro a Roma, poco distante proprio dal teatro in cui si svolgeva lo show.erano all’epoca latitanti. Mandati ina Roma per conto di Totò Riina per studiare il nuovo obiettivo da colpire. Prima di allora, Cosa Nostra ...