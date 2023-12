Matrimonio in pandemia | nei guai l' ex prefetto | «Avevo solo autorizzato un servizio fotografico»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Quellosarebbe stato un sempliceche poi è ?degenerato? in un. È uno dei due casi per cui l?exdi Viterbo Giovanni...

Ho detto poi che se il movimento Lgbt vuole fare la battaglia sul, sulla legge contro l'... Poi c'è stato il contributo dellanell'esasperazione di determinati comportamenti. Che ne ...IT Stefano Bettarini reagisce alla proposta didi Terzi a Simona Ventura - DonneMagazine.it Aumento di tumori post: allarme per le donne - DonneMagazine.itQuello autorizzato sarebbe stato un semplice servizio fotografico che poi è “degenerato” in un matrimonio. È uno dei due casi per cui l’ex prefetto di Viterbo ...La prima è quella relativa alle elezioni del Comune di Corchiano del 2021, la seconda invece è per aver autorizzato un matrimonio in piena pandemia. Abusi di potere che i pm Michele Adragna e ...