Marvel | la sostituzione di Kang | l' arrivo degli X-Men e World War Hulk | tutti gli rumor sull' MCU

Leggi su movieplayer

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dalladiall'X-Men, dallo spin-off su Scarlet Witch al film suWar: ecco gli ultimisul futuro dell'MCU. Sono molteplici gli insider che online condividono anticipazioni esui progetti delCinematic Universe in sviluppo e in uscita. Spesso è difficile districarsi nell'enorme quantità di informazioni che trapela online, motivo per cui abbiamo preparato questo lungo approfondimento che riassumegli ultimi(affidabili) sul futuro dell'MCU. The Cosmic Circus, un sito che si è rivelato estremamente affidabile negli ultimi mesi e che ha anticipato con successo parecchie informazioni succose, ha pubblicato un lunghissimo articolo che ...