Martin Scorsese | Orso d’Oro Onorario alla Berlinale 2024

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 23 dicembre 2023)riceverà l’al 74esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che si terrà dal 15 al 25 febbraio. Con quale motivazione viene consegnato L’? “Per chiunque consideri il cinema come l’arte di dare forma a una storia in modo del tutto personale e universale,è un modello ineguagliabile. I suoi film hanno accompagnato la nostra storia di spettatori e di esseri umani, i suoi personaggi sono vissuti e cresciuti dentro di noi, la sua visione della storia e dell’umanità ci ha aiutato a capire e a interrogarci su chi siamo e da dove veniamo. Killers of the Flower Moon Killers of the Flower ...