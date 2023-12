Marocchi | “Milan | gli infortuni sono un problema serio Qualcosa non va…”

La rapina è avvenuta in via Ascanio Sforza: la vittima, un giovane italiano, è finita in ospedale per farsi suturare le ferite riportate ... (ilgiornale)

A bordocampo Vanessa Leonardi e Silvia Vallini.) ORE 20.45: Salernitana -(trasmessa su Dazn, ... Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo. A bordocampo Marco Nosotti ...Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo. A bordocampo Massimiliano ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A, Pobega si è operato: resterà fuori 4 mesi Operato il ...Il Milan non sa più vincere in trasferta: il dato da brividi contro le ultime in classifica Il Milan non sa più vincere in trasferta contro le ultime in classifica. Dopo il pareggio in casa della Sale ...Anche su Sky si è analizzato il post Monza - Fiorentina. Ospiti di Alessandro Bonan, l'ex calciatore Giancarlo Marocchi e il ...