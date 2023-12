Maria Grazia dorme nella copertina di Natale | la foto simbolo della neonata lasciata in una culla termica

(Di sabato 23 dicembre 2023)quiete dell’ala neodel Policlinico di Bari, un piccolo fascio di vita riposa avvolto in una calza rossa, ricordando le tradizioni natalizie di Babboe la Befana., così è stata chiamata, è undi speranza e amore, laritrovataparrocchia San Giovanni Battista a Bari, proprio nell’antivigilia di. Con meno di dieci giorni di vita, la sua storia è già un inno alla vita e alla tenerezza umana. Abbandonata alla sua sorte,è stata accolta dalle mani amorevoli di don Antonio Ruccia, il parroco che l’ha scoperta. La sua telefonata al 118 ha segnato l’inizio di una ...

La culla , che esiste dal 2014, è stata usata per la prima volta nel luglio di tre anni fa quando un bimbo, poi battezzato con il nome Luigi, fu ... (247.libero)

Nel 1219 san Francesco ha avuto ladi venire pellegrino in Terra Santa. Anche allora era in corso una guerra feroce e terribile, ... la grotta e la mangiatoia di Betlemme, dove la Vergine...Bonsignore e Giovanni Rafti, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Palermo, hanno consegnato all'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, insieme al presidente dell'...Ma una lista di cose da fare "per fermare un mondo che va troppo veloce". Ed è ecco quindi l'elenco della maestra Maria Grazia Tomasulo ai suoi alunni dell'istituto comprensivo di Bella (Potenza): ...Il regalo di Confartigianato mira a valorizzare la tradizione segnando una continuità tra passato e presente, con il passaggio tra le generazioni. L’opera è stata realizzata dal maestro artigiano lecc ...