Marcianise | Iodice | “Dalla Regione in arrivo 130mila euro per il Velodromo”

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 23 dicembre 2023). “per il restyling della parte interna deldi“. A parlare è l’Onorevole Regionale Maria Luigiadel gruppo Partito Socialista Italiano, Campania Libera, Noi di Centro e Noi Campani. “Sono riuscita ad ottenere questo finanziamentoCampania – continua la Consigliera casertana – dopo alcuni mesi di lavoro intenso sulla struttura che deve diventare, secondo la mia idea, un fiore all’occhiello non solo per ‘Terra di Lavoro’ ma per l’intero Meridione. Il denaro servirà, entrando nello specifico, per rimettere a nuovo tutta l’area interna, quella che potrebbe essere adibita, un domani, ad uffici, palestre e spogliatoi. Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto perché per decenni si è fatto ...