Mar Rosso | la Casa Bianca accusa Teheran ma pensa anche a Mosca e Pechino

Leggi su formiche

(Di sabato 23 dicembre 2023) Per la, l’Iran è “profondamente coinvolto” nella pianificazione delle operazioni contro le navi commerciali nel Mare l’intelligence diè fondamentale per consentire al movimento Houthi di prendere di mira dallo Yemen i cargo che attraversano quella rotta importantissima per le connessioni Europa-Asia. O meglio dire, “attraversavano”, perché attualmente sono quasi vuote, dato che le principali società internazionali hanno scelto di aumentare costi e tempi di navigazione (e in parte rischi legati alle rotte più lunghe) scegliendo di doppiare il Capo di Buona Speranza pur di non finire potenziali target degli Houthi. La decisione è momentanea chiaramente, ma molto dipenderà da quanto la nuova operazione a guida americana “Prosperity Guardian” riuscirà nel suo scopo di deterrenza. A parole, il ...