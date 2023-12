Manovra | via libera del Senato | dal taglio del cuneo fiscale al Ponte sullo Stretto | tutte le misure

...del Senato alladi bilancio è arrivato, come previsto, senza intoppi, ma non senza schermaglie fra maggioranza e opposizioni. Nello spazio di una mattinata, il governo ha incassato sia il...La prima parte di gara scorrecon un sostanziale equilibrio e non molto da registrare almeno ... Il Sassuolo è sembrato spingere molto di più e con piùper riprendersi il vantaggio ma come ..."Una maggioranza solida e compatta ha approvato in prima lettura al Senato la legge di Bilancio. Una manovra costruita, nonostante le ...Via libera del Senato alla legge di Bilancio 2024, su cui il Governo ha incassato la fiducia con 112 sì, 76 no, 3 astenuti. Il testo è stato trasmesso alla Camera dove, dopo un esame iperveloce della ...