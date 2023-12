Manovra | terminata discussione Commissione Camera Da 27 12 votazioni

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 23 dicembre 2023) caption id="attachment 344001" align="alignleft" width="150" Giancarlo Giorgetti/captionSi è conclusa in Commisisone bilancio allalagenerale sulla. In presenza nell'aula dellasei deputati, compreso il presidente, su trentuno: tre del Pd su cinque, uno di Avs e uno di Fdi, oltre al presidente Giuseppe Mangialavori (Fi). Gli altre erano tutti collegati da remoto, compresi i tre relatori e, in rappresentanza del governo, il sottosegretario all'economia, Federico Freni. Lesugli emendamenti si svolgeranno mercoledì 27 dicembre, a partire dalle 10. Verso le 19 sarà votato il mandato al relatore. Alla seduta sarà presenta anche il Ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti.