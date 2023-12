Manovra | Giorgetti in commissione alla Camera mercoledì 27 dicembre 

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - Il ministro dell'Economia, Giancarlo, sarà auditoinBilancio sulla27 dicembre. Il suo intervento sarà solo sulla legge di Bilancio (che dopo l'approvazione di ieri al Senato ha iniziato oggi il suo iter a Montecitorio) e non anche sulla bocciatura del Mes e sul nuovo patto di stabilità come chiesto dalle opposizioni, Pd, M5S, Azione e Italia viva. "Compatibilmente con la sua agenda", ha detto inil sottosegretario all'Economia, Federico Freni, dando conto delle interlocuzioni con, il ministro "si riserva per il 27 pomeriggio una eventuale audizione", e che comunque sarà "ben lieto di rispondere a tutti i temi che riguardano la legge di bilancio, come per altro ha già ...

