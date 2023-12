Manovra | alla Camera parte l’esame in Commissione | voto finale il 29

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dopo l’approvazione di ieri al Senato, laapproda oggi inBilancio dellaperpreliminare. Secondo il calendario dei lavori, il termine per la presentazione degli emendamenti è per le 14.30 di oggi. Latornerà quindi a riunirsi mercoledì prossimo, 27 dicembre, in mattinata, per la comunicazione delle valutazioni sull’ammissibilità degli emendamenti mentre alle 14 è fissato l’inizio delle votazioni (con chiusura prevista entro le 19). Dal 28 dicembre la legge di Bilancio sarà quindi in Aula e il 29 dicembre, dalle 17, sono previste le dichiarazioni die ilentro le 19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.