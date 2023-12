Manovra 2024 approvata al Senato | tutte le misure del governo Meloni

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il processo per il via libera definitivo della, la seconda del, è in corso. Incassata l’approvazione al, con l’esecutivo che ha individuato ben 28 miliardi, dei quali la maggior parte destinata a taglio del cuneo fiscale e nuova Irpef. Un totale di 109 articoli, con appuntamento fissato al 29 dicembre, a un passo dalla scadenza prevista, per il passaggio necessario alla Camera. Di seguito riportiamo lepresenti in questa Legge di Bilancio. Taglio del cuneo e Irpef Non è stato un processo facile, anzi, quello dello sviluppo delladeldi Giorgia. Basti pensare all’ordine inviato alla maggioranza di non presentare emendamenti. Un totale di 109 articoli, ...

Ddl in Commissione Bilancio: verso il via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre Al via oggi l'iter 'blindato' dellaalla Camera , che porterà al via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre. Il ddl approda da oggi in commissione Bilancio a Montecitorio, sotto la presidenza del deputato ...Nella legge di bilancio 'cancellano per il soloun po' di tasse sul lavoro ma aumentano le ...il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante la dichiarazione di voto sulla fiducia allain ..."C'è una moderata soddisfazione per il sensibile calo della delittuosità nel corso del 2023" - ha detto il questore - che ha sottolineato come "sia necessario essere proiettati con ottimismo nel 2024.Al via oggi l'iter 'blindato' della manovra 2024 alla Camera, che porterà al via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre. Il ddl approda da oggi in commissione Bilancio a Montecitorio, ...