Manovra 2024 | al via l’iter blindato alla Camera

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ddl in Commissione Bilancio: verso il via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre Al via oggi l'iter '' della, che porterà al via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre. Il ddl approda da oggi in commissione Bilancio a Montecitorio, sotto la presidenza del deputato FI

... dopo che gli agenti hanno intimato l'alt il conducente ha simulato ladi arresto, ma poi ... la nuova autovettura che entrerà in servizio a partire dal. Con lei anche il ministro dell'...Ddl in Commissione Bilancio: verso il via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre Al via oggi l'iter 'blindato' dellaalla Camera , che porterà al via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre. Il ddl approda da oggi in commissione Bilancio a Montecitorio, sotto la presidenza del deputato ..."C'è una moderata soddisfazione per il sensibile calo della delittuosità nel corso del 2023" - ha detto il questore - che ha sottolineato come "sia necessario essere proiettati con ottimismo nel 2024.Al via oggi l'iter 'blindato' della manovra 2024 alla Camera, che porterà al via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre. Il ddl approda da oggi in commissione Bilancio a Montecitorio, ...