Manovra 2024 | al via l’iter blindato alla Camera

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Al via oggi’ della, che porterà al via libera dell’Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre. Il ddl approda da oggi in commissione Bilancio a Montecitorio, sotto la presidenza del deputato FI Giuseppe Mangialavori. Sono Letizia Giorganni di Fratelli d’Italia, Roberto Pella di Forza Italia e Nicola Ottaviani della Lega i tre relatorilegge di bilancio in Commissione Bilancio dellai cui lavori sono cominciati questa mattina. E’ fissato alle 14.30 di oggi il termine per la presentazione dellain commissione. Lavale circa 24 miliardi di euro dei quali oltre 15 miliardi finanziari in deficit e destinati al taglio del cuneo (quasi ...

Al via oggi l'iter 'blindato' dellaalla Camera, che porterà al via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre. Il ddl approda da oggi in commissione Bilancio a Montecitorio, sotto la presidenza del deputato FI ...... dopo che gli agenti hanno intimato l'alt il conducente ha simulato ladi arresto, ma poi ... la nuova autovettura che entrerà in servizio a partire dal. Con lei anche il ministro dell'...Il processo per il via libera definitivo della Manovra 2024, la seconda del governo Meloni, è in corso. Incassata l’approvazione al Senato, con l’esecutivo che ha individuato ben 28 miliardi, dei ...Il leader di Italia Viva attacca il governo dopo il primo via libera alla manovra in Senato: “Aumentano le tasse sulla casa e sui prodotti per ...