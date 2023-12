Måneskin alla festa degli auguri | dipendenti Luxottica in delirio

Damiano David non esclude in futuro di lascia re i Maneskin per intraprendere una carriera da solista. L'ha confermato durante un'intervista ai ... (247.libero)

Damiano solo per pochi, pochissimi. E' quanto accaduto ai dipendenti di Luxottica, l'azienda leader mondiale nel mondo della occhialeria, che hanno potuto assistere a un concerto dei Maneskin regalato ...... ma anche per Luan Durmishi , apparentemente tra i favoriti per la vittoria al televoto pur non essendo riuscito ad arrivareserata finale con il brano 'Përsëritja' e l'ipnotico ritornello in ...