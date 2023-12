Manchester City-Fluminense è stato uno scontro fra mondi

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ilale per Club non è maiun torneo particolarmente seguito e atteso dagli appassionati, fatta eccezione (forse!) per i tifosi delle squadre interessate. L’edizione di quest’anno, però, era circondata da una curiosa forma di hype, presentata come unofra. Da una parte gli spettatori brasiliani e sudamericani, per cui il confronto tra ildi Diniz e ildi Pep Guardiola aveva assunto i connotati di una sfida culturale; dall’altra parte i cultori del gioco di posizione, con un approccio quasi da “Fine della storia”, interessati a ribadirne la superiorità ontologica. Insomma: a rendere interessante la finale traera l’idea di una specie di ...