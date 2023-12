Mamma coraggio pontina denuncia l’aguzzino che da anni picchiava lei ed i suoi figli

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina a dare esecuzione di un decreto del Pubblico Ministero di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare; il provvedimento è stato preso nei confronti di un uomo di 42di Latina perché indagato per il reato di maltrattamenti contro i familiari. La moglie dell’uomo, dopodi condotte violente da parte del marito, che le avevano procurato sofferenze fisiche e morali, dopo l’ennesima aggressione, aveva deciso di chiedere aiuto ai militari per porre fine a quello che viene definito dalle forze dell’odine: “Un clima familiare di terrore”. Motivo principale della, però, la salvaguardia dei dueminori. Il Pubblico Ministero disponeva l’allontanamento urgente dalla casa familiare ...

