Maggioranza in crisi? Senaldi zittisce i gufi | Curva pericolosa | ma il governo tiene

(Di sabato 23 dicembre 2023) "Innanzitutto lanon è in": con queste parole Pietroha allontanato qualsiasi tentativo di mettere zizzania nella. “Tajani ha chiarito a Meloni e Salvini che se il Mes fosse andato in aula avremmo avuto questa posizione. Nessun blitz. Comunque ilregge, è solido, non vi preoccupate”: questo ha assicurato due giorni fa il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli. “Sul Patto di Stabilità si è ottenuto tutto quello che si poteva ottenere e abbiamo portato a casa un risultato importante sull'immigrazione. Per noi arrivavamo a Natale con questo. FI avrebbe preferito che oggi fosse stata la celebrazione di un successo, potevano non accogliere nulla delle nostre proposte e poi passato in secondo piano il fatto storico della solidarietà sui migranti”, ha ...

...estenderne le potenzialità e le risorse comunque versate dagli stati alle banche in eventuale. Anzi, aggiunge,"abbiamo fatto una grande cosa", laè compatta , Forza Italia si è solo ...Quella delibera ha mandato inl'attualeche, alla fine della seduta, si è ritrovata con le dimissioni del capogruppo democratico. C'entra però, con l'epilogo e con il provvedimento ..."Innanzitutto la maggioranza non è in crisi": con queste parole Pietro Senaldi ha allontanato qualsiasi tentativo di mettere ...Non resta che aspettare qualche mese per vedere le formazioni politiche come si comporranno in vista delle prossime elezioni europee, e capire come sarà il prossimo quadro politico italiano ed europeo ...