Mafia | Messina Denaro e Graviano tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show nel 1992

(Di sabato 23 dicembre 2023) I boss mafiosi Matteoe Giuseppeseduti tra ildeldel teatro Parioli di Roma, nell'inverno del. I due, già latitanti, sono a Roma - per conto del "capo dei capi" di Cosa Nostra, Totò Riina - per studiare uno degli obiettivi da colpire,. È questa la scena immortalata dalle foto, inedite, che, come anticipato oggi da La Repubblica e confermato all'Ansa, fanno parte dell'inchiesta, coordinata dai procuratori aggiunti di Firenze Luca Turco e Luca Tescaroli e dal pm Lorenzo Gestri, sulle stragi al Nord.

Nell'inverno del 1992, dopo le stragi mafiose in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i boss mafiosi MatteoDenaro e Giuseppe Graviano, parteciparono tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show al Teatro Parioli di Roma. Secondo quanto scrive Repubblica, che ha pubblicato la foto, i due si sarebbero ...... che in un'intercettazione in carcere aveva raccontato a un altro detenuto di essere stato a Roma conDenaro e di essere stato tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show. Cosa Nostra aveva ...Tra le attività, l'educazione alla legalità nelle scuole, mentre s'attende il via libera regionale a un progetto sociale ...I boss mafiosi Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano ritratti seduti tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show del teatro Parioli di Roma, nell’inverno del 1992. I due, già latitanti, sono a Roma ...