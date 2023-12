Made in Italy | sequestrati 8 mila litri di champagne | olio e alcol

(Di sabato 23 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 8fracontraffatti, circa 100etichette adesive abilmente contraffatte e 150contrassegni con l'emblema della Repubblica Italiana, oltre a macchinari per l'imbottigliamento e una cisterna da mille, sono stati sottoposti a sequestro grazie a un'operazione scattata in un opificio abusivo allestito a Striano, in provincia di Napoli.L'attività, da quanto emerso, era finalizzata alla produzione e al confezionamento di bevande e prodotti alimentari destinati alla vendita nel mercato illecito.L'operazione è scattata all'interno del piano intensificato di controlli messo in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per contrastare le frodi, anche nel settore ...

L'unica cosa certa è che l'Ilva continuerà a produrre", ha detto ieri il ministro delle Imprese ein, Adolfo Urso. Come dire, non lasceremo morire Ilva. Dichiarazioni che però non hanno ...Poco o nulla sulla scuola salvo lanciare il liceo delin. Ma come E con quali risorse Nonostante la riforma degli istituti tecnici, all'industria mancano 800.000 addetti qualificati. "...Passione per il Made in Italy Questa edizione speciale punta a rendere omaggio alle origini del marchio e al made in Italy che contraddistingue il brand milanese. Dal concetto fondante della serie ...I visitatori sono più che raddoppiati negli ultimi dieci anni e la spesa volata a +87,8% rispetto al 2020. Per il Made in Italy si prospettano opportunità in campo edilizio, di moda e benessere.