Made in Italy | sequestrati 8 mila litri di champagne | olio e alcol

(Di sabato 23 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 8fracontraffatti, circa 100etichette adesive abilmente contraffatte e 150contrassegni con l’emblema della Repubblica Italiana, oltre a macchinari per l’imbottigliamento e una cisterna da mille, sono stati sottoposti a sequestro grazie a un’operazione scattata in un opificio abusivo allestito a Striano, in provincia di Napoli.L’attività, da quanto emerso, era finalizzata alla produzione e al confezionamento di bevande e prodotti alimentari destinati alla vendita nel mercato illecito.L’operazione è scattata all’interno del piano intensificato di controlli messo in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per contrastare le frodi, anche nel settore ...