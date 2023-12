Luminarie | 10 regole per proteggere la famiglia e la casa a Natale

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 dicembre 2023) MESTRE – “Ogni anno durante il periodo natalizio la cronaca, purtroppo, porta in primo piano numerosi episodi di incendi domestici provocati dadifettose o non a norma. E, talvolta, i roghi non lasciano scampo. Per questo, ogni anno, desideriamo ricordare a tutti che, prima dell’incanto degli addobbi natalizi, dobbiamo preoccuparci della sicurezza delle nostre famiglie”. È l’appello di Mauro Rossato (foto), Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, che anticipa il vademecum elaborato dagli esperti dell’Osservatorio mestrino e che riassume la sicurezza sotto l’albero in 10 fondamentalida seguire per prevenire gli incendi nelle abitazioni in tutto il periodo festivo. “Informare la popolazione sui rischi legati agli addobbi luminosi – ribadisce l’Ing. Rossato – è un dovere. Soprattutto per chi come noi si occupa di ...