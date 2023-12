L' Udinese sfiora l' impresa ma con il Torino è solo 1-1

Leggi su agi

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - Zarraga chiama, Ilic risponde:si annullano nella sfida valevole per la 17 giornata di Serie A. Succede tutto nel finale allo Stadio Olimpico 'Grande' con gli ospiti che passano avanti all'81' e vengono ripresi poco piu' tardi dai granata: la squadra di Juric aggancia cosi' la Lazio a 24 punti in classifica, mentre gli uomini di Cioffi salgono a +2 sul terzultimo posto dell'Empoli. I primi a farsi vedere in avanti sono i friulani con un colpo di testa a lato di Lucca, ma sono i granata ad avere la prima vera palla gol del match: Vlasic s'inserisce e viene murato da Silvestri, bravo a bloccare invece Zapata sulla ribattuta. Il portiere ospite e' attento anche piu' tardi sul mancino da fuori di Ilic, velenoso e messo in calcio d'angolo. I padroni di casa fanno la partita, mentre i bianconeri si rendono ...