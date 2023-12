L’Onu è indeciso | su Gaza timidi tentativi negoziali Il punto

Leggi su formiche

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dopo giorni di confronto diplomatico, minacce di veti incrociati e bracci di ferro, il Consiglio di Sicurezza delha dimostrato la sua capacità relativa di influire sui dossier più sensibili a livello politico-militare. Il voto favorevole alla risoluzione sulla situazione anon condanna apertamente Hamas, ma nemmeno chiede il cessate il fuoco a Israele. Il passo in avanti delle Nazioni Unite riguarda la richiesta di aumentare l’invio di aiuti umanitari nella Striscia – dove la popolazione locale vive in condizioni disperate, tra bombardamenti e carenza della gran parte dei beni di prima necessità. E poi, di nuovo, si sottolinea la necessità della liberazione degli ostaggi catturati durante il sanguinoso attentato del 7 ottobre. Stati Uniti e Russia, per ragioni diverse (non menzione della condanna a Hamas, assenza di richiesta di cessate il ...