ll Manchester City batte il Fluminense ed è sul tetto del Mondo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Trionfo per ilche ha battuto 4-0 (2-0) ila Gedda (Arabia Saudita) conquistando il Mondiale per club 2023. In rete Julian Alvarez in apertura della partita, al 1?, poi l’autogol di Nino al 27?. Nella ripresa gli inglesi chiudono i conti con Foden al 27? del secondo tempo. All’88’ Julian Alvarez sigla la sua doppietta e chiude l’incontro sul 4-0. Ilconquista per la prima volta il Mondiale per club. Si tratta del quinto titolo stagionale, dopo Premier League, Champions League, FA Cup e Supercoppa Europea. Per Guardiola, invece, è il quarto Mondiale per club.