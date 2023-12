Liverpool | Klopp si scontra con Tsimikas | rottura della clavicola per il difensore VIDEO

(Di sabato 23 dicembre 2023) Incredibile quanto accaduto nel corso del big match tra Arsenal e. Nel corso del primo tempo, infatti, il tecnico dei Reds, Jurgenè stato costretto a sostituire K?stasdopo uno scontro “di gioco” che ha coinvolto direttamente l’allenatore.si è infattito con il suo stessoche è dovuto uscire dal campo dolorante. Pere l’allenatore tedesco nel post-partita ha detto chesarà fuori “per molto tempo”. A quick look at the action that causedshoulder-collar bone injury. pic.twitter.com/zikGHe1fsX — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) December 23, 2023 SportFace.

...agli uomini di, che inspiegabilmente non sfruttano un 5 contro 2 in contropiede e Alexander - Arnold vede la sua conclusione stamparsi sulla traversa. Seconda 'X' di fila per il- ......- Arsenal , scontro fra titani. La due formazioni si daranno battaglia a partire dalle 18.30 per contendersi la vetta del campionato. Da una parte i padroni di casa guidati da Jurgen...I Gunners, in vantaggio dopo 4', vengono ripresi ma chiudono in testa alla classifica a Natale: ma Reds e Aston Villa sono a un solo punto ...L’attesissimo big match di Premier League non ha avuto vincitori. Nella sfida che valeva la testa della classifica, Liverpool e Arsenal si sono infatti lasciate sull’1-1, con i londinesi che restano d ...