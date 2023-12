Liverpool-Arsenal | Premier League | probabili formazioni | pronostici

... SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) Verona - Cagliari (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 18.30(Premier League) - SKY SPORT CALCIO Perugia - Cesena (...Elenco delle partite previste per oggi, sabato 23 dicembre 2023: Juventus nel lunch match con il Frosinone, spicca Bologna - Atalanta. In Premier League c'èSabato 23 dicembre antivigilia di Natale con la serie A in primo piano. Un incontro più atteso è quello delle 20:45 tra Roma e Napoli ma non è da menolLa sfida delle ore 15 tra ...Scontro al vertice in Premier League: ad Anfield, casa del Liverpool, arriva l'Arsenal, prima della classe, con un punto di vantaggio sui Reds e l'Aston Villa. Padroni di casa, a 38 punti, hanno pareg ...L'ex romanista entra nel finale, evita la sconfitta con lo Sheffield United e regala ai suoi, almeno per 24 ore, un primato atteso in assoluto da 12 anni e, ...