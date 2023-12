LIVE Zebre-Benetton Treviso 10-28 | United Rugby Championship in DIRETTA | Odogwu firma la quarta meta dei veneti

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49? Fuori Pitinari e Manfredi, dentro Nocera e Bigi in casa. 48? Calcio di punizione guadagnato dalle, Prisciantelli sceglie di andare in rimessa laterale. 47? Mischia a favore perper un in avanti commesso da Gesi. Intanto Bernasconi lascia il campo per Maile tra le file degli ospiti. 45? Umaga riesce a trasformare lada posizione defilata, intantodeve uscire dal campo per un probabile infortunio alla caviglia.10-28! 45?NN!UU! L’ala azzurra va a segno sulla destra, dopo che leerano riuscite a salvare miracolosamente un primo tentativo dei ...