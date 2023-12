LIVE Zebre-Benetton Treviso 10-21 | United Rugby Championship in DIRETTA | inizia il secondo tempo

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42? Buon avvio per gli ospiti, i quali provano a crearsi un varco per andare nuovamente a segno. 41? SI RIPARTE! 14.58 Rientrano le due squadre in campo. 14.49che conduce per 21-10 il primo atto del derby azzurro al termine del parziale d’apertura. Partenza migliore per le, la cui meta messa a segno da Pani sembra direzionare la sfida in favore degli emiliani. Col passare dei minuti, però, i biancoverdi inseriscono le marce alte, piazzando tre mete con Bernasconi, Menoncello e Umaga, portandosi così avanti di 11 lunghezze sui connazionali. A tra poco per il! 40? TERMINA IL PRIMO10-21! 39? Umaga trasforma la metta ...