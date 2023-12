LIVE Snowboard | PSL Davos 2023 in DIRETTA | si comincia! Gli azzurri vanno a caccia del successo

(Di sabato 23 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Da segnalare delle eliminazioni importanti tra i maschi. Non hanno infatti superato il turno gli austriaci Andreas Prommegger (17° e primo degli esclusi), Benjamin Karl (18°), Alexander Payer (20°) e Fabian Obmann (DSQ). Viste queste uscite di scena, aumentano le possibilità di vittoria per gli. 13.44 Questa mattina si sono disputate le qualifiche di entrambe le gare e hanno superato il turno ben 8 italiani. In campo maschile ce l’hanno fatta Edwin Coratti, autore del secondo miglior tempo a 24 centesimi di distanza dallo statunitense Cody Winters, Maurizio Bormolini (quinto), Daniele Bagozza (sesto), Aaron March (ottavo) e Roland Fischnaller (tredicesimo). Tra le donne, invece, hanno strappato il pass per le fasi finali di oggi pomeriggio Lucia Dalmasso, capace di chiudere con ...

18.37 Ce la fa Karl, il veterano austriaco è in semifinale. Adesso ci sarà lo scontro fratricida tra ...

18.53 Adesso sarà la volta di Promegger-Kosir per conoscere il nome del secondo finalista. 18.52 NOOOOO! ...

18.59 Erroraccio per Maderova, Schoeffmann si incola per il terzo posto . 18.57 Si schierano le due atlete, ...

19.08 Karl è avanti al secondo rilevamento, ma Promegger non molla la presa. 19.07 Chiudiamo con la Big ...

