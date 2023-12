LIVE Snowboard | PSL Davos 2023 in DIRETTA | Italia da urlo! Trionfa Bagozza | seconda Dalmasso e terzo Coratti!

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Tre podi dunque per l’delloparallelo nell’ultima gara deldi Coppa del Mondo: non poteva finire meglio. 15.08torna dunque al successo in Coppa del Mondo a distanza di quasi 4 anni dall’ultima volta.trionfo in carriera per il classe 1995. 15.07AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! L’azzurro rimonta nellaparte di gara e conquista il successo! 15.06 E ora il momento della Big Final trae Auner. Forza Daniele! 15.05 SIIIIIIIIIIII! Coratti sfrutta un errore di Winters e si prende ilposto! 15.03 Ora spazio alle finali maschili. Prima ci sarà ovviamente la Small Final tra ...