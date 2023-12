LIVE Roma-Napoli | segui la diretta | Le formazioni ufficiali

Leggi su napolipiu

(Di sabato 23 dicembre 2023)lacon aggiornamenti in tempo reale,e commenti sul big match dell’Olimpico tra Mourinho e Mazzarri.ladi, big match della 18a giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per la corsa Champions che mette di fronte Mourinho e Mazzarri.supiu.com gli aggiornamenti in tempo reale dall’Olimpico. Formazione ufficiale(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri. Confermata la scelta di Mazzarri di escludere dall’undici ...