LIVE Roma-Napoli | segui la diretta | 0-0

(Di sabato 23 dicembre 2023)lacon aggiornamenti in tempo reale, formazioni ufficiali e commenti sul big match dell’Olimpico tra Mourinho e Mazzarri.ladi, big match della 18a giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per la corsa Champions che mette di fronte Mourinho e Mazzarri.supiu.com gli aggiornamenti in tempo reale dall’Olimpico.PRIMO TEMPO 3? Ottimo intervento di Mario Rui sull’incursione di Kristensen SI PARTE! È iniziata la sfida dell’Olimpico, primo pallone giocato dal! Formazione ufficiale(4-3-3): ...

Roma – Impegno casalingo prima di Natale per la Roma, ospite all’Olimpico il Napoli di Mazzarri, per quello che classifica alla mano è uno scontro ... (romadailynews)

All'Olimpico, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Napoli si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Napoli 0 - 0: sintesi e moviola 1 - Calcio d'inizio. Migliore in ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' trae Napoliin tempo reale. Formazioni ufficiali- NapoliROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; ...