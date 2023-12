LIVE – Juventus U23-Vis Pesaro 1-0 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) I bianconeri devono risollevarsi da un inizio di stagione macabro che li vede relegati nei quartieri bassi della classifica diC. Difronte troveranno una Vische non naviga nemmeno in acque tranquille e che per questo ha bisogno della vittoria per distanziarsi dalla zona rossa. Si inizia alle 16.15 con Sportface che rimarrà insieme a voi accompagnadovi nellatestuale del match fra lae il. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.U23-VIS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-Vis1-0 (43? Rouhi) 60? – Palo clamoroso della Vis!! Karlsson imbeccato da ...