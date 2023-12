LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Anversa 2023 in DIRETTA | Van der Poel e Van Aert si sfidano ancora

(Di sabato 23 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Van derha mostrato una condizione invidiabile: Vanieri è riuscito a rimanere agganciato solo nella prima parte di gara, ma dal quarto giro in avanti il neerlandese è apparso di un altrollo. 14.58 Secondo duello a stretto giro di posta tra Mathieu Van dere Wout Vandopo quello di ieri a Mol nell’Exact Cross, che è stato dominato in lungo e in largo dal fuoriclasse olandese. 14.55 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel nono appuntamento delladeldi: si corre ad. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 PROBLEMA PER VAN DER Poel ! Gli cade la catena dalla bici dopo essersi rimesso in sella al seguito di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Vandebosch ed Hermans hanno distanziato Vandeputte di 7” nella lotta per il terzo posto. 15.30 Siamo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 Ottavo giro in archivio: van der Poel passa in 46’53”, sta assaporando la vendetta per il secondo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Secondo Wout Van Aert , che arriva a 1’16” di ritardo. 15.59 UN TRIONFO DA APPLAUSI PER MATHIEU VAN ... (oasport)

