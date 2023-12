LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Anversa 2023 in DIRETTA | comincia la gara!

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Imprevisti che rendono sicuramente interessante questo inizio di gara: Van der Poel è 25esimo e imbottigliato. In testa c’è l’olandese Kamp. 15.11 Avvio difficile per Mathieu Van der Poel che è scivolato indietro perché gli è scivolato il piede sul pedale. Caduto anche Tom Pidcock! 15.10LA PROVA ELITE MASCHILE AD! 15.05 Oggi ci sarà anche Tom Pidcock che ha già debuttato la scorsa settimana a Namur indel, vincendo. In testa alla classifica generale c’è Eli Iserbyt. 15.02 Van der Poel ha mostrato una condizione invidiabile: Van Aert ieri è riuscito a rimanere agganciato solo nella prima parte di gara, ma dal quarto giro in avanti il neerlandese è apparso di un altrollo. 14.58 Secondo ...