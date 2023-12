L’Itts Volta inaugura una serra aeroponica e presenta il corso per formare il chimico del futuro

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 23 dicembre 2023) La chiave di lettura è la sostenibilità in senso ampio, sociale, ambientale ed economica Continua a dimostrarsi una scuola all’avanguardia, capace di intercettare i cambiamenti e farne parte integrante dei percorsi formativi e di studio per gli studenti, l’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandrodi Perugia che, giovedì 21 dicembre, hato una, la prima in Umbria, che consente di coltivare senza l’utilizzo della terra o di altro aggregato di sostegno. L’innovativo sistema, realizzato da Stefano Chiocchini, architetto e designer ideatore diMidi eMaxi e fondatore dinova, insieme al suo socio Matteo Graziani, sarà utilizzato per scopi didattici dagli studenti dell’indirizzo di chimica, ma anche terapeutici e ...