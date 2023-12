L' Iran minaccia | Chiudiamo Mediterraneo se non cessano crimini a Gaza I rischi per l' Italia

... in Arabia Saudita Ladei pasdaran: "Chiuderemo accesso a Mediterraneo" I Guardiani della Rivoluzione dell'hanno intanto minacciato di chiudere lo Stretto di Gibilterra e l'accesso al ...La Nigeria, primo produttore africano,di fare altrettanto. L'una e l'altra notizia ... assieme a Guyana, Stati Uniti e. Per Brasile e Guyana si tratta di nuovi giacimenti; per gli Stati ...La situazione in Medio Oriente è sempre sull'orlo di un ulteriore baratro. E proprio in queste ore arriva l'ennesima minaccia dei ...Più di cento attacchi nell’ultimo mese, una dozzina di navi commerciali danneggiate e, soprattutto, una serie di raid che portano con sé il concreto rischio di ...