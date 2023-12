L' Inter piega il Lecce e scappa di nuovo a +4 su Juve

Leggi su agi

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - Quarta vittoria consecutiva per l', che batte ungagliardo e torna subito a +4 in vetta sullantus. A San Siro i nerazzurri s'impongono 2-0 grazie alla prima rete in Serie A di Bisseck nel corso del primo tempo e al sigillo di Barella nella ripresa: la squadra di Inzaghi così dimentica immediatamente l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna, mentre gli uomini di D'Aversa, nonostante una buona prestazione ma in inferiorità numerica nel finale (rosso a Banda per proteste), sono costretti arompere il filotto di cinque risultati utili di fila restando fermi a quota 20 punti al 12 posto. Il primo squillo del match a sorpresa è dei salentini, che al 9' si rendono pericolosi con un destro da fuori di Gonzalez, respinto con i pugni in corner da Sommer. I nerazzurri però rispondono ...