L’Inter blinda di nuovo la vetta | Lecce battuto 2-0 | 12esimo clean sheet con soli 5 precedenti

(Di sabato 23 dicembre 2023)vince la quattordicesima partita su diciassette edila. Numeri da dominatrice per la squadra di Simone Inzaghi che batte 2-0 un buon(soprattutto nel secondo tempo) grazie ai gol di Bisseck e Barella. La formazione nerazzurra sale a 44 punti in classifica, a +4 dalla Juventus, e si regala il dodicesimoin campionato. Come la Juventus 1965/66 e 2022/23, il Milan 1971/72 e la Roma 2003/04, meno solo del Cagliari 1966/67 (13). Tutte squadre che curiosamente non hanno vinto lo Scudetto a fine anno, ma Simone Inzaghi ama cambiare il verso della storia e proverà a farlo anche con una squadra che sa far fronte alle assenze pesanti. Dimarco è assente. Proprio come Lautaro Martinez. Sostituire un attaccante da 29 reti in campionato ...